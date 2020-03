COVID-19: governo lança aviso à população por SMS

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em colaboração com a Direção Geral da Saúde (DGS), está a enviar um aviso à população por SMS, de modo a informar os cidadãos acerca da situação de risco relacionada com a pandemia da COVID-19. A ativação do sistema de avisos à população pela ANEPC resulta da Situação de Alerta declarada pelo Ministro da Administração Interna e pela ministra da Saúde no passado dia 13 de março.

A mensagem, enviada em português e inglês, é a seguinte:

COVID19: Lave maos com frequencia. Evite contacto social. Previna contagio. Siga recomendacoes oficiais Info http://covid19.min-saude.pt www.prociv.pt ANEPC-DGS



COVID19: Wash hands regularly. Avoid social contact. Prevent virus spreading. Follow recommendations. Info http://covid19.min-saude.pt www.prociv.pt /ANEPC-DGS

O envio teve início pelas 10h30 nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Bragança, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Às 13h00 começam a ser enviadas para os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O conteúdo dos SMS foi enviado pela ANEPC de forma eletrónica para os operadores de comunicações móveis, que por sua vez o remete para os seus clientes – o que permite que se atinja uma cobertura muito significativa da população.