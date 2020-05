COVID-19: Governo e Marinha sensibilizam setor da pesca no Algarve

Ações passam por Portimão, Quarteira, Olhão, Lagos, e Sagres.

O Ministério do Mar, o Ministério da Saúde e a Marinha Portuguesa estão a desenvolver ações de formação e sensibilização organizadas em articulação com as organizações do setor da pesca, que têm como objetivo sensibilizar os profissionais da pesca para as boas práticas higieno-sanitárias e sobre as medidas preventivas da propagação da COVID-19, incluindo o uso correto do Equipamento de Proteção Individual e a implementação de planos de higienização a bordo das embarcações.

Dando continuidade a esta colaboração interministerial, a Marinha Portuguesa, em estreita colaboração com as Câmaras Municipais de Portimão, Loulé, Olhão, Lagos, e Vila do Bispo, vai ministrar nos dias 29 e 30 de maio ações de sensibilização com o objetivo de dotar cerca de 150 mestres e contramestres, das embarcações associadas às Organizações de Produtores «Barlapesca» e «Olhãopesca», à Associação de Armadores e Pescadores «Quarpesca», assim como às Associações de Armadores do Barlavento Algarvio e de Sagres, de competências que permitam uma prevenção da pandemia.

As referidas ações contarão com a presença do Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, acompanhado, respetivamente, pelos presidentes da Câmara Municipal do município de cada uma das ações desenvolvidas.