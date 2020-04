COVID-19: União das Freguesias de Faro entrega material a instituições

União de Freguesias de Faro tem-se associado a vários movimentos de ajuda.

A União das Freguesias de Faro, no âmbito das medidas mais restritivas provocadas pela COVID-19, está a apoiar «o meritório trabalho» de várias Instituições Particulares de Solidariedade Social da freguesia, distribuindo por estas organizações vários equipamentos de proteção como máscaras, luvas, desinfetante gel e viseiras de proteção.

A este propósito, esta autarquia está também a apoiar o movimento Makers Algarve no fabrico de viseiras, equipamento que tem-se demonstrado de grande utilidade na proteção de técnicos de saúde e outros que estão na linha da frente no contacto com a população em geral.

Para além disso, a União das Freguesias de Faro continua a apoiar os mais idosos e os cidadãos com doenças crónicas, na entrega ao domicílio de compras de bens alimentares e de medicamentos, medida essa que já ultrapassa a meia centena de inscritos.

No sentido de alargar as respostas prestadas à população, a partir de 2ª feira, 6 de abril, o serviço de enfermagem prestará apoio no domicílio aos mais idosos e doentes crónicos.

De referir que esta União de Freguesias se associou à iniciativa do MarShopping, Pingo Doce e Prosegur, apoiando a distribuição de duas dezenas de cabazes alimentícios semanais a famílias que, para além do isolamento social, se encontram com dificuldades financeiras nesta altura, devido ao encerramento de muitas atividades económicas.

Por último, «mas não menos importante, enaltecemos a postura cívica da população farense que tem exercido exemplarmente uma atitude de cautela e recato social, o que seguramente tem contribuído para que esta pandemia até ao momento não tenha proliferado descontroladamente na nossa cidade. Tem sido difícil e muito exigente para as entidades e comunidade em geral, mas estamos certos que juntos vamos vencer esta batalha», remata a autarquia.