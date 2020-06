COVID-19: Festa ilegal de Lagos já soma 111 casos positivos

Foi registado, até à meia-noite de dia 21 de junho, um total de 111 casos positivos para COVID-19 associados ao cluster da festa de Odiáxere, em Lagos. Entre estes casos encontram-se 19 crianças com idade igual ou inferior a nove anos.

No Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) – Hospital de Faro continuam duas pessoas em internamento, com 27 e 39 anos de idade, e no Algarve, neste momento, não há registo de internamentos em cuidados intensivos.

Todos os restantes casos mantêm-se em isolamento domiciliário.

Desde o início da identificação de casos referentes ao cluster da festa de Lagos já foram realizados cerca de 2500 testes COVID-19.

Entre os casos positivos identificados conclui-se que 74 por cento são pessoas residentes no concelho de Lagos, 17 por cento residem na cidade de Portimão, 6 por cento no concelho de Albufeira e 3 por cento noutros concelhos do Algarve.

Até à data não há conhecimento de casos registados fora da região algarvia relacionados com este cluster.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve continua a proceder à identificação dos casos, ao seu isolamento e à identificação dos contactos que cada caso pode ter tido neste período, com o objetivo de quebrar cadeias de transmissão e impedir o desenvolvimento do vírus dentro da comunidade.

Juntamente com outras entidades, como a autarquia de Lagos e forças de segurança, a ARS Algarve tem desenvolvido um intenso trabalho de parceria e gestão estratégica, que visa garantir a manutenção da Saúde Pública e a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

A situação que se verifica após a realização da festa de Lagos vem reforçar a importância de, cada indivíduo, ter um comportamento consciente e responsável, respeitando as normas actualmente em vigor no âmbito do estado de calamidade quanto a comportamentos sociais nomeadamente, a manutenção do distanciamento social, a utilização de máscara em locais fechados e evitar agrupamentos com mais de 20 pessoas.