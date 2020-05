COVID-19: Docapesca comparticipa testes de rastreio aos pescadores

Empresa considera que medida defende a saúde pública.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. vai assegurar parte da comparticipação nacional das candidaturas apresentadas pelas organizações do setor da pesca para a realização de testes de diagnóstico da COVID-19.

Esta medida «de defesa da saúde pública» tem por objetivo o reforço das condições de trabalho e de segurança dos profissionais da pesca, que diariamente continuam a operar nos portos de pesca sob gestão da empresa.

Ao longo do período de estado de emergência, a Docapesca «manteve o seu papel na cadeia de abastecimento de pescado fresco, dando cumprimento à sua missão de serviço público, contribuindo para garantir o fornecimento alimentar aos portugueses, tendo sido implementado um plano de contingência, bem como um vasto conjunto vasto de medidas de segurança no sentido de garantir o regular funcionamento dos seus portos de pesca e lotas e que se irão manter em vigor», explica a empresa.

Atualmente, no âmbito do serviço público de primeira venda de pescado fresco, encontram-se em funcionamento 22 lotas e 37 postos de receção e transferência, com circulação diária de trabalhadores, armadores e comerciantes.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do setor empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo o serviço de primeira venda de pescado fresco em Portugal Continental e desempenha as funções de autoridade portuária nos portos de pesca e de recreio sob sua jurisdição.