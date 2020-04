COVID-19: Deram negativo todos os testes em lares de Albufeira

Rastreios foram realizados depois de ter existido uma suspeita numa das instituições.

Os testes à Covid-9 nos lares e centros de dia de Albufeira, a utentes e profissionais, devolveram resultados negativos. O processo iniciou-se depois de uma suspeita. De imediato, a idosa foi submetida a testes e a resposta foi negativa. Mas para evitar novos sobressaltos, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira sugeriu a todas as instituições de acolhimento de idosos no concelho, que efetuassem o teste de despistagem à COVID-19.

As cinco instituições subscreveram e, por intermédio do ABC – Algarve Biomedical Center, foram efetuados os testes a cerca de três centenas de utentes, sendo eles da Santa Casa da Misericórdia (Casa do Roseiral), Centro Social da Quinta da Palmeira, Fundação António Silva Leal, Lar do Centro Paroquial de Paderne e Casa de Repouso de Nossa Senhora Guia. De igual modo, todos os funcionários foram submetidos ao teste e, «para contentamento geral, também o resultado foi negativo».

Perante esta situação, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, diz-se «muito satisfeito. Agora que sabemos dos resultados, sai-nos um peso de cima».

O autarca lembra que alguns dos centros de acolhimento de idosos são privados e não obstante de uns e outros serem de «grande qualidade e de extremo zelo nos cuidados que têm para com os idosos, a preocupação existia, dada a informação médica que assinala a fragilidade imunológica das pessoas com idades mais avançadas».

Não obstante estes resultados, Rolo lembra que «não pode haver o menor descuido» e que nos próximos dias terão lugar novas medidas a fim de «salvaguardarmos a saúde de todos os albufeirenses».

Ana Pífaro, vice-presidente do município, assinala por seu turno que «o facto destas instituições terem desencadeado um conjunto de medidas de proteção, ainda antes do Estado de Emergência Nacional, contribuiu largamente para este sucesso».