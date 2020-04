COVID-19: Centro de Saúde de Albufeira já tem zona para testes

Amostras são analisadas pelo Aqualab.

A ADC – Área Dedicada à COVID-19 de Albufeira abriu no passado sábado, 18 de abril, e integra a possibilidade de realizar testes à infeção. Depois de colhidas, as amostras são analisadas pelo AquaLab – Laboratório de análises.

As instalações já existiam, pertença do Centro de Saúde, mas o município «não poupou esforços para que as mesmas ficassem operacionais».

Para o efeito, removeu os materiais lá existentes, procedeu à limpeza e desinfeção do espaço, equipou os espaços com acrílicos de proteção e fez vários arranjos exteriores, como a aplicação de relva sintética e tratamento de jardim. Ainda esta semana será colocado um tapete antiderrapante na área de acesso.

A par disso, o município de Albufeira procedeu ao aluguer de três contentores destinados a sanitários com chuveiro.

Um desses contentores é para apoio ao Serviço de Urgências do Centro de Saúde, com o qual o município esta a colaborar no dia a dia. Assim que a pandemia se despoletou, a unidade de saúde foi dotada com uma máquina de lavar e secar roupa, acrílicos de proteção e apoiada no fornecimendo dos IPI’s – Instrumentos de Proteção Individual.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, esclarece que «desde sempre estivemos em articulação com forças de segurança e saúde do nosso concelho. Assim que a pandemia surgiu mostrámos toda a nossa disponibilidade para apoiar no que fosse necessário».

O autarca frisa também que «não temos limites para apoiar na área da Saúde, da mesma forma que temos atuado em várias frentes».

O Município de Albufeira encetou já mais de 30 medidas de combate e apoio no âmbito da COVID-19, garantindo o presidente que «não há limites de verbas nem de trabalho para garantir a saúde pública e o bem estar dos meus munícipes».

Esta ACD está aberta nos dias úteis entre os 8h00 e as 20h00 e ao fim de semana, entre as 9h00 e as 18h00.