COVID-19: CEAL alerta para «impacto económico assinalável» na região

Apesar da adversidade, Confederação de Empresários da região deixa mensagem de esperança.

A Confederação dos Empresários do Algarve (CEAL) emitiu hoje, quarta-feira, 18 de março, a sua posição sobre a pandemia da COVID-19, «uma espécie de bomba atómica que caiu sobre Portugal e, em especial, no Algarve».

Para a Confederação, «as consequências económicas derivadas da pandemia do Coronavírus são imprevisíveis e muito preocupantes. A dependência do sector turístico de toda a economia da região está a provocar, nas empresas e nos empresários, um clima de pânico e de receio pelo futuro. O peso no PIB do sector turístico é demasiado para que uma situação como a actual (queda abrupta previsível de dormidas) não provoque danos».

Na opinião desta associação, «o Algarve vai certamente ser atingido nos próximos tempos, com situações de grandes perdas. O impacto económico será assinalável. Todos sabemos a dependência dos vários sectores de actividade, relativamente à âncora do turismo».

Sobre as consequências da pandemia, «a primeira já se nota – será o emprego, depois as finanças das empresas, sejam elas grandes ou pequenas».

Neste sentido, já foram anunciadas pelo Governo algumas medidas, embora na opinião da CEAL, «como sempre sucede, insuficientes face às necessidades. Saíram alguns diplomas e outros irão sair».

Apesar da situação menos positiva, este grupo de empresários afirma que «em situação alguma, podemos cair em desânimo ou entrar em pânico. As guerras ganham-se com luta e é preciso determinação e coragem para enfrentar a adversidade».

A CEAL, «no respeito pela sua história, estará na primeira linha de combate, pretendendo colaborar com outras associações e entidades, no sentido de procura dos mesmos objectivos. A confiança não se deve perder em situação alguma, pelo que as empresas devem procurar aconselhar-se o melhor possível relativamente aos meios já disponíveis e pensar em criar estratégias de resistência para prosseguirem o seu caminho», remata o grupo.