COVID-19: Castro Marim procede à desinfeção dos contentores de lixo

Autarquia aproveitou ainda para lembrar o esforço dos trabalhadores do município.

A Câmara Municipal de Castro Marim colocou hoje nas ruas um reforço da ação concertada de lavagem e desinfeção dos contentores de resíduos sólidos urbanos em todo o concelho, aguardando também as orientações da Direção-Geral de Saúde relativa à limpeza e higienização de espaços públicos com desinfetante.

Esta desinfeção é feita com uma solução de hipoclorito de sódio, um constituinte da lixívia. A lixívia, de resto, deve ser a escolha da população nas desinfeções que faz em suas casas, com uma diluição de 1/9.

Os trabalhos vão prosseguir ao longo dos próximos dias, pelo que a autarquia apela «à população que respeite as zonas de intervenção, não se aproximando das operações em curso, bem como para que posteriormente tenha atenção à aproximação dos seus animais de estimação destes locais».

A edilidade lembra ainda que «os colaboradores do município de Castro Marim estão a trabalhar consecutivamente para assegurar a limpeza dos espaços públicos, a recolha de resíduos sólidos e agora esta desinfeção, pelo que apelamos ainda a que se respeite o esforço daqueles que não podem estar em isolamento nas suas casas e saem todos os dias para nos garantir algum equilíbrio e segurança. Assim, evitem deixar lixo no chão, a maioria dos contentores pode ser aberto através de um pedal e, na eventualidade de não serem, podem recorrer a uma luva ou à posterior desinfeção das mãos».

Castro Marim relembra ainda os procedimentos para lidar com os resíduos no caso de ter na sua família pessoas infetadas (ou com essa suspeita): colocar os resíduos em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade – não encher totalmente os sacos; os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um segundo saco, devidamente fechado, e este deve ser depositado no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados) e as máscaras, luvas e lenços devem ser sempre colocados no contentor do lixo comum.