COVID-19: Castro Marim debateu papel dos testes na pandemia

Castro Marim acolheu ontem, quarta-feira, 4 de novembro, uma conferência, seguida de debate, sobre o papel dos testes diagnósticos no controlo da pandemia de COVID-19.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, em estreita articulação com o delegado de saúde local, Dr. Mariano Ayala, foi conduzida por Nuno Marques, presidente do ABC – Algarve Biomedical Center e representante português no grupo de trabalho da Comissão Europeia que tem analisado os testes à COVID-19 no mercado europeu.

Com a presença dos profissionais de saúde do ACES Sotavento e membros da Subcomissão da Proteção Civil de Castro Marim, foram debatidas as diferenças entre os vários tipos de testes, PCR e outros, qual a melhor estratégia para diagnosticar a doença e também estratégias de combate à pandemia, que permitam o controlo da propagação do vírus sem dizimar a economia.

«Estas são iniciativas fundamentais e urgentes, no sentido de coordenar esforços, consensualizar medidas e também formas de comunicação com a população local», sublinhou o médico e presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.