COVID-19: Castro Marim alarga distribuição de refeições escolares

Município passa a apoiar também os alunos de famílias a sofrer impactos da pandemia.

A Câmara Municipal de Castro Marim, em articulação com o Agrupamento de Escolas, vai começar a distribuir refeições escolares aos alunos que têm apoio social dos escalões A e B, a partir de quarta-feira, 23 de abril.

A medida vai também abranger os alunos cujos agregados familiares se depararam agora com o impacto económico negativo provocado pela pandemia. Poderão vir a ser abrangidos centenas de novos alunos, devendo as famílias que se encontrem em situação de carência económica equiparada ao escalão A e B contactar o Gabinete de Ação Social do Município, através do telefone 281 510 742.

Nesta dinâmica, o Agrupamento de Escolas do concelho reabre o refeitório da sede para a confeção e a autarquia responsabiliza-se pela distribuição das refeições, assegurando o transporte das mesmas a todos os alunos que residirem fora dos aglomerados de Altura e Castro Marim, onde haverá pontos de recolha, e suportando o valor que excede o apoio do Estado em relação ao Escalão B.

Assim, a ementa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares será semanal e supervisionada por uma nutricionista ao serviço do município, em articulação com o delegado de saúde.

Numa primeira fase, a Câmara Municipal de Castro Marim conta, para a distribuição porta a porta, com os funcionários municipais, que veem as suas funções temporariamente reajustadas à missão. No entanto, se esta possibilidade se esgotar, a autarquia irá recorrer à bolsa de voluntariado que tem sido desenvolvida para apoiar quem mais precisa em virtude da pandemia COVID-19.

As refeições devem ser previamente requisitadas, para que todos os recursos sejam geridos da forma mais eficiente possível. Para esse efeito, os encarregados de educação deverão contactar a escola através dos números 281 531 708 ou 963 902 357.