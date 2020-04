COVID-19: Cancelado o desfile das Marchas Populares de Quarteira

COVID-19 impede realização de mais um evento.

O desfile das Marchas Populares de Quarteira foi cancelado em virtude do surto epidemiológico da COVID-19, só voltando a sair para a rua em 2021. A medida acompanha outras similiares já tomadas pelo município de Loulé.

Assim, nas noites de Santo António (12 de junho), São João (23 de junho) e São Pedro (28 de junho), a Avenida Infante Sagres não terá, este ano, o habitual frenesim das centenas de marchantes, em representação das principais ruas da cidade, a mostrarem a um numeroso público todo o seu bairrismo e amor à sua terra, bem como a criatividade patente nas coreografias ou na confeção dos trajes.

Esta decisão prende-se com as novas regras de distanciamento obrigatório «que não poderiam ser cumpridas, face à multidão que habitualmente se concentra no calçadão para assistir ao desfile».

Os responsáveis da APROMAR – Associação Promotora dos Santos Populares consideram que «o cancelamento do desfile constitui a decisão mais acertada num momento em que a saúde pública se sobrepõe a todos os outros interesses e, nessa medida, a realização desta iniciativa poderia pôr em causa todo o trabalho que tem sido feito para conter a propagação do vírus, ao nível nacional mas sobretudo no território do concelho de Loulé».