COVID-19 cancela provas de motocross na Cortelha

Mais um evento que fica sem efeito na região.

A Associação dos Amigos da Cortelha viu-se forçada a cancelar as provas de Motocross agendadas para 17 de Maio, no Circuito de Motocross Algar, devido à situação de pandemia do COVID-19 que o país atravessa, seguindo «todas as recomendações das entidades competentes e com um forte sentido de responsabilidade».

A exemplo do que se sucede há bastantes anos, o mês de maio é sinónimo de Motocross na Cortelha, e assim seria este ano, conforme estava previsto. Contudo devido ao Estado de Emergência declarado pelo Presidente da República, e no cumprimento rigoroso das orientações explanadas no Plano de Contingência da Câmara Municipal de Loulé, a organização da prova algarvia teve que agir desta forma.

Recorde-se que o Circuito de Motocross Algar iria receber o Campeonato Nacional de Motocross na classe de 50 cc, e o Regional Centro/Sul nas categorias Feminino, MX1, MX2, Clássicas, 85 cc e 65 cc, numa organização da Associação dos Amigos da Cortelha, em parceria com o MX Ribatejo e a Federação de Motociclismo de Portugal e com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Junta de Freguesia de Salir e da Algar.