COVID-19: Camião da Esperança testa e informa população em Tavira

Testes PCR necessitam de prescrição médica, serológicos são livres mas pagos.

O Camião da Esperança da SIC estará presente a partir de amanhã, terça-feira, 28 de julho, no concelho de Tavira, até sábado, dia 1 de agosto, entre as 09h00 e as 14h00. Os objetivos passam por promover o Algarve como destino seguro, alertar para o cumprimento das normas de saúde pública e realizar testes ao vírus SARS-CoV-2.

A primeira paragem será Cabanas, no estacionamento junto aos apoios de pesca, nos dias 28 e 29 de julho. Segue-se Santa Luzia (estacionamento das Pedras d’El Rei – Praia do Barril), no dia 30, e, por último, nos dias 31 de julho e 1 de agosto, Tavira (estacionamento de terra batida junto ao mercado municipal).

O camião tem ao dispor da população uma equipa médica e técnicos de cuidados de saúde que têm por missão «informar e consciencializar para a importância das regras de saúde pública», bem como efetuar testes de base molecular (detetam o vírus SARS-CoV-2) e testes serológicos (detetam anticorpos).

Será ainda levada a cabo uma ação de sensibilização junto da população sobre a pandemia do novo coronavírus, com distribuição de informação.

Os munícipes e visitantes poderão realizar o teste de base molecular com prescrição médica comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde de forma gratuita

É ainda possível efetuar o teste com uma requisição médica (serviço particular), mas sujeito a pagamento. O teste serológico não necessita de prescrição ou requisição, sendo pago.