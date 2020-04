COVID-19: ARS Algarve apoia Lar de Boliqueime com casos positivos

Apoio médico, de enfermagem e psicológico.

Uma equipa composta por um médico, um enfermeiro e um psicólogo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Central, da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, está a prestar apoio diário aos utentes e funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime.

Este apoio surge na sequência da identificação de mais de duas dezenas de casos positivos à COVID-19 no âmbito do rastreio realizado no início deste mês, pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e que se encontra a decorrer em todos os Lares da região do Algarve.

A ARS Algarve realizou uma ação de formação junto dos funcionários da instituição sobre os procedimentos a adotar pelas Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), no âmbito das orientações da Direção Geral da Saúde, para reforçar as medidas de prevenção e controlo da infeção, bem como, sensibilizar para a importância da correta utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte dos funcionários do Lar.

De referir ainda que a Unidade de Saúde Pública do ACeS Central, em articulação com a Câmara Municipal de Loulé, a Proteção Civil, a Segurança Social, a Cruz Vermelha Portuguesa, assim como o Algarve Biomedical Center (ABC), está desde o inicio a acompanhar e a apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime de forma a diminuir e limitar o impacto da COVID-19 na instituição.