COVID-19: Aljezur criou espaços de acolhimento temporário

50 camas já disponíveis e mais 30 já encomendadas.

O Município de Aljezur, no âmbito da Subcomissão da Proteção Civil, correspondendo às indicações da Saúde Publica e em parceria com as várias entidades que fazem parte desta Subcomissão, definiu vários locais de acolhimento temporário à população, no caso de necessidade para alojar pessoas.

Os locais definidos, numa primeira fase, foram o Centro de Dia de Aljezur, na zona antiga de Aljezur, e o Pavilhão Desportivo da Escola EBI/JI de Aljezur.

Estes espaços foram alvo de preparação, encontrando-se neste momento dotados e equipados com cerca de cinquenta camas, respetivas roupas e toalhas individuais, mesa individual e cadeira, assim como várias estruturas separadoras, criando condições de acolhimento temporário para fazer face a alguma necessidade que obrigue a uma maior intervenção na comunidade.

Estão ainda encomendadas cerca de 30 camas militares dobráveis, para eventual reforço.

Os espaços adaptados nestes dois equipamentos, que contemplam zonas de receção e rastreio, áreas de isolamento e balneários femininos e masculinos, pretendem «não só ser uma resposta rápida e eficaz no apoio à população, em particular aos idosos que são os mais vulneráveis à infeção, mas também apoiar o trabalho de médicos e enfermeiros. Está assim preparado mais um patamar de resposta à Pandemia do COVID-19, que a todos mobiliza», explica o município.