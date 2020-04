COVID-19: Aljezur ajuda munícipes através de linha de apoio psicossocial

Linha ajuda nas compras para o domicílio e disponibiliza encaminhamento para apoio psicológico.

A Câmara Municipal de Aljezur tem em funcionamento, desde o dia 23 de março, uma linha de apoio psicossocial, através do número 282 990 015. A ajuda telefónica está disponível de segunda-feira a sexta-feira, entre as 9h00 e as 15h30.

Com esta medida, a autarquia pretende «apoiar os munícipes para os quais há um dever especial de proteção – pessoas com mais de 65 anos e doentes crónicos, que devem manter-se no seu domicílio em distanciamento social e evitando deslocações e exposição ao contágio pelo novo coronavírus.

Há, essencialmente, dois serviços que a linha de apoio pretende prestar – levar ao domicilio compras de bens alimentares e de medicação, mas também disponibilizar técnicos de psicologia e de ação social para falar com as pessoas mais fragilizadas que precisam de conforto, de uma palavra de serenidade, aconselhando, esclarecendo, informando e transmitindo as orientações emanadas pelas entidades oficiais, muito importantes neste período.

A linha também tem sido procurada «para obter informações diversas, quer em termos do que é o funcionamento dos serviços da Câmara Municipal e das freguesias, mas também de outros serviços no concelho, ajudando dentro do que é possível outras pessoas, para além do público-alvo para que foi criada».

Desde o dia em que entrou em funcionamento e até hoje, foram contabilizados 16 pedidos de compras de bens alimentares, cinco pedidos de medicação, três pedidos de ração para animais, quatro pedidos de apoio encaminhados para o apoio psicológico e 16 outros pedidos de informações diversas.