COVID-19: Algarve conta com dois hospitais de campanha

Em conferência de imprensa, realizada hoje, ao final da manhã, no Posto de Comando Distrital da Proteção Civil, em Loulé, aquela entidade revelou algumas das ações de coordenação estratégica em matéria de prevenção, preparação e resposta, que estão a ser montadas face a pandemia do novo coronavirus (COVID-19) no Algarve.

Para já, há 46 Zonas de Apoio à População (ZAP), validadas pela Autoridade de Saúde, com capacidade de 1120 camas, instaladas em seis municípios, em três tipologias: isolamento profilático (22); Quarentena (16) e Reserva social/ apoio a lares (8)

No Quadro de ponto de situação (POSIT) de hoje foram acionadas as ZAP nos municipios de Silves e Faro para Quarentena/Isolamento profilático.

Foram correspondidos todos os pedidos aos profissionais de serviços essenciais para isolamento social e dada resposta ao acolhimento dos respetivos dependentes, nas escolas. Neste momento há 71 unidades hoteleiras em reserva com capacidade para 680 camas.

Em relação ao apoio à Saúde, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) foram instalados circuitos exteriores de doentes com COVID-19 nos Hospitais de Faro e de Portimão. Foi também ampliada a capacidade de internamento do Hospital de

Faro no Pavilhão do Sporting Clube Farense (50 camas).

Foram sinalizados dois locais para instalação de Hospitais de Campanha, em apoio direto à Unidades Hospitalares da Região, no Pavilhão Desportivo Municipal da Penha, em Faro, e no Portimão Arena.