COVID-19: Albufeira vai dar resposta imediata às famílias em dificuldades

Responder no imediato a um conjunto de dificuldades que se colocam às famílias do concelho. Este é o principal objetivo do «Resposta Já!», programa desenvolvido pela Câmara Municipal de Albufeira, em parceria com a AHSA – Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira.

A Câmara Municipal de Albufeira anunciou o reforço do apoio social às famílias do concelho mais atingidas durante esta crise pandémica. A medida surge em pleno Estado de Emergência Nacional, quando «são muitas as famílias que perdem a liquidez necessária para fazer face aos seus compromissos».

Nesse sentido, e complementando um conjunto de medidas já anunciadas no âmbito do apoio às famílias e às empresas, a Câmara Municipal firmou um protocolo com a AHSA – Associação Humanitária Solidariedade de Albufeira, com vista a resolver as situações mais prementes.

Através dos Serviços de Apoio Social, serão identificados e sinalizados os agregados familiares que necessitam desse contributo.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira esclarece que «esta é mais uma medida para mitigar a atual situação de dificuldade social e que pretende ser muito prática no sentido de acudir no imediato à falta de liquidez das famílias».

O autarca diz ainda que «estes apoios são fundamentais, mais ainda quando criados em rede, neste caso com uma Associação com reconhecido trabalho no terreno a este nível, podendo ainda estender-se a outras entidades em função do cenário que formos traçando».

Já Ana Pífaro, vice-presidente da autarquia com o pelouro dos Assuntos Sociais, refere que «este instrumento procura responder no imediato ao nível da aquisição e disponibilização de bens de primeira necessidade, seja alimentação, higiene, ou medicação, mas também no apoio ao pagamento das despesas fixas mensais, relacionadas com água, eletricidade ou gás».

As famílias interessadas em ter acesso ao «Resposta Já!» deverão formalizar o seu pedido através de e-mail ou online, aqui. O mesmo deve ser acompanhado de documento de identificação de todos os elementos do agregado familiar, documentos comprovativos de eventual situação de desemprego, documentos relativos ao montante das prestações sociais – RSI, Pensão de Invalidez, Pensão de Velhice, entre outros – bem como os últimos dois recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar nessa condição.

Para mais esclarecimentos, estão disponíveis os telefones 289 599 509 e 289 598 867. Para outros esclarecimentos e encaminhamento devido, a Câmara Municipal de Albufeira disponibiliza a linha gratuita 800 219 289.