COVID-19: Albufeira única com transmissão comunitária no Algarve

Albufeira tem 56 casos de doentes infetados com COVID-19. Até agora é o único concelho no Algarve em que a transmissão do novo Coronavírus pode estar a circular na comunidade. Autoridades não conseguem identificar as cadeias de transmissão.

Na conferência de imprensa semanal que teve lugar esta manhã no posto de comando distrital da Proteção Civil, em Loulé, Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde esclareceu que Albufeira é o concelho com mais casos identificados de COVID-19 e admitiu que as autoridades não sabem porquê.

«Desde há umas duas semanas que nós achamos que este concelho é aquele em que a transmissão do vírus pode circular na comunidade. Enquanto que nos outros concelhos vamos sempre encontrando uma história, um link epidemiológico. Em Albufeira já temos bastantes casos em que não conseguimos encontrar essa ligação», disse Ana Cristina Guerreiro.

Segundo a responsável, e porque se trata de um concelho relativamente pequeno, mas com grande concentração populacional, é preciso que a população leve muito a sério as medidas de contenção social, «fundamentais para conseguir conter a situação».

Questionada pelos jornalistas, Ana Cristina Guerreiro admitiu ainda que as autoridades locais de Saúde chegaram a equacionar a criação de um cordão sanitário em Albufeira, mas concluíram que tal «medida tão drástica» não seria necessária, para já.

«Nos últimos dias, os novos casos em Albufeira têm tido um crescimento sustentado e não dispararam. Por isso, as medidas têm de ser correspondentes» ao evoluir do cenário.

Já Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, disse que esta última semana registou alguma estabilidade, já que a média do aumento do número de casos de COVID-19 na região foi inferior a cinco por cento.

As autoridades admitem que este panorama poderá mudar de um dia para o outro, mas até ao momento, as áreas dedicadas à COVID-19 nos Centros de Saúde do Algarve estão a fazer cerca de 20 atendimentos diários e no Sotavento, menos de metade.

«Mantemos tranquilidade em relação à nossa região», sublinhou Ana Cristina Guerreiro, já que o número de casos diários não ultrapassa a dezena em termos de progressão epidemiológica.

Segundo as últimas estatísticas, há agora 266 casos no Algarve, sendo 7 novos, de ontem para hoje.

Há 3969 casos infirmados, ou seja, pessoas que testaram negativo à infeção.

Há 20 doentes internados, 7 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos. Nem todos, contudo, estão a ser ventilados.

A delegada de Saúde frisou ainda que na região algarvia há 5 recuperados, pessoas que tiverem dois testes consecutivos negativos, e 9 óbitos.

Há também 439 pessoas em vigilância ativa, ou seja, indivíduos que têm história de próximidade com um caso confirmado.