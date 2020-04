COVID-19: Albufeira lança site para informar e unir população e comércio

Autarquia continua a implementar novas medidas de combate à COVID-19.

«Informar mais, melhor e sem dificuldades de acesso», foi o objetivo subjacente à criação de um novo sítio eletrónico por parte da Câmara Municipal de Albufeira, que agregará e colocará ai dispor dos munícipes todas as informações da Direção-Geral de Saúde (DGS), as medidas de prevenção e apoio do município e os serviços comerciais das empresas locais.

A informação do website, disponível aqui, é atualizada ao longo do dia, permitindo, no que diz respeito à oferta de serviços e produtos no concelho, criar novas sinergias. É possível saber que farmácias ou restaurantes que entregam ao domicílio, e até pedir os produtos frescos dos mercados municipais para serem colocados à porta.

Refira-se que o município de Albufeira, «desde o primeiro dia de Estado de Emergência, entrou em teletrabalho, mas assegura todos os seus serviços. Nos edifícios municipais encontram-se apenas os técnicos cuja função é estritamente necessária nesta fase, nomeadamente, os técnicos da Proteção Civil, entre outros», explica a edilidade.

Com este novo investimento, Albufeira espera «atender melhor os seus munícipes e criar uma rede de contactos onde a união se firme, em torno da contenção social sem perturbações graves ao nível das diversas necessidades do quotidiano».

O presidente, José Carlos Rolo, refere que «compartilhando todos os recursos existentes em Albufeira, podemos facilitar a comunicação entre as pessoas e tornar menos difícil este período, pois estamos também a promover o conhecimento de todos sobre as potencialidades existentes no nosso concelho».