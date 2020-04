COVID-19: Albufeira investe 45 mil testes na realização de testes

Albufeira decidiu avançar com a realização de testes de diagnóstico de COVID-19 e prevê oferecer máscaras à população.

A Câmara Municipal de Albufeira adquiriu 500 testes de diagnóstico, no valor de 45 mil euros, ao laboratório local AquaLab, para serem realizados na próxima semana a todos aqueles que se encontram na chamada «linha da frente»: profissionais da saúde, GNR, Bombeiros, Cruz Vermelha e alguns trabalhadores do município e Juntas de Freguesia.

A decisão do município é tomada «dada a demora para a realização das análises de despiste do Serviço Nacional de Saúde», segundo o edil José Carlos Rolo, que não deixa margem para dúvidas: «no caso das pessoas que estão na linha da frente, queremos que estejam seguras».

Rolo acrescenta que «esta medida é uma entre tantas outras, como a desinfeção das ruas e espaços públicos, apoio na abertura do Centro de Triagem, apoio nos materiais e acresce que, para a semana, prevemos também distribuir máscaras pela população».

O autarca lembra ainda que tem estado em contacto com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho e que «as portas do município estão abertas para o que for necessário a todos aqueles que lidam com públicos, especialmente os mais fragilizados, como o é o caso dos idosos».