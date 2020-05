COVID-19: Albufeira faz testes a 200 profissionais de infantários

Autarquia quer garantir regresso seguro à atividade nos infantários.

O município de Albufeira iniciou ontem, terça-feira, 26 de maio, um período de testes à COVID-19, abrangendo cerca de 200 profissionais de infantários que lidam com um total de 1007 crianças, desde educadores, técnicos, animadores, auxiliares, cozinheiros e outros, de forma a «garantir um regresso em segurança».

Os testes são suportados pela autarquia e terminam no início da próxima semana, sendo realizados através da metodologia RT-PCR, executados pelo laboratório de referência, determinado pela Administração Regional de Saúde no concelho de Albufeira – o Aqualab.

A testagem abrange os 11 Jardins de Infância da rede pública, que compreendem um total de 43 salas de aulas distribuídos pelos diversos agrupamentos escolares. Estão incluídos os jardins de infância de Olhos de Água, Vale Carro, Vale Serves, Ferreiras, Paderne, Guia, Vale Parra, Albufeira – Av. Ténis, Albufeira – Caliços, Vale Pedras e Albufeira – Correeira. Inclui ainda o Infantário da Cooperativa «Os Piratas» e a APEXA.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, afirma que «não poderia ser de outra forma. Para as crianças e para os profissionais que lidam com elas, todas as atenções e cuidados nunca são demais. Queremos garantir um regresso em segurança, um regresso feliz e tranquilo».

De resto, o autarca salienta que se trata «de uma ação totalmente da responsabilidade do município, tal como fizemos para com as forças de socorro e segurança».