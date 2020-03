COVID-19: Albufeira adquire ventiladores para reforçar combate à doença

Ventiladores serão entregues ao Centro de Saúde de Albufeira, ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve e às VMER.

A Câmara Municipal de Albufeira está a ultimar diversos procedimentos com vista à aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde de Albufeira e para o Centro Hospital Universitário do Algarve. No valor de 53 mil euros, este investimento vem complementar outras ações de apoio a estruturas de saúde no combate à Covid-19.

Refira-se que, recentemente, a autarquia apoiou os Bombeiros Voluntários de Albufeira, mediante um protocolo já estabelecido, para aquisição de cinco ventiladores, no sentido de reforçar os equipamentos de saúde existentes.

Dos procedimentos em curso para aquisição de novos aparelhos, um ventilador fixo e completo está destinado à UCI – Unidade de Cuidados Intensivos do CHUA – Centro Hospitalar Universitário do Algarve, um ventilador móvel será para o serviço de urgência básico de Albufeira e dois ventiladores móveis serão para as viaturas VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Com estas aquisições, José Carlos Rolo, edil de Albufeira, procura «apoiar na resposta que tem sido muito exigente por parte das estruturas de saúde da região e dos seus profissionais».

O autarca lembra ainda que Albufeira teve um reforço de profissionais da Saúde, aos quais cede alojamento gratuito no Páteo Village.

«Não são apoios definitivos. Estamos e continuaremos a dar resposta às necessidades mais prementes, não só a nível local, mas também assumindo as nossas responsabilidades para com a região algarvia. Prosseguiremos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para combater esta pandemia», concluiu José Carlos Rolo.