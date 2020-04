COVID-19: Agenda Municipal de Loulé suspensa durante pandemia

Cancelamento de eventos na origem da decisão.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus que levou ao cancelamento ou suspensão de grande parte das atividades recreativas da autarquia, a Agenda Municipal de Loulé não será publicada no mês de abril.

Em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Loulé explica que «os eventos e programas culturais, sociais, desportivos ou recreativos no concelho de Loulé, base dos conteúdos editoriais desta Agenda, foram cancelados, no âmbito do Plano de Contingência Municipal, por propiciarem o convívio social e poderem vir a constituir focos de propagação do vírus pelo elevado número de pessoas que reúnem, a Câmara de Loulé não irá publicar a Agenda Municipal, redirecionando a verba alocada à sua produção para outras necessidades sentidas nesta situação de pandemia».

Como tal, esta publicação será retomada «assim que a programação de eventos do Município retome a sua normal atividade».