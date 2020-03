COVID-19: 785 casos confirmados em Portugal, 25 no Algarve

Números sobem de forma gradual e em percentagem inferior ao dia anterior.

O balanço diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), efetuado há momentos, divulgou a existência de 785 casos confirmados de infeção COVID-19 em Portugal, até ao final do dia de ontem, quarta-feira, 18 de março.

Estes números demonstram mais 143 casos em relação ao dia anterior, terça-feira, 17 de março.

Do total de casos registados no país, 25 dizem respeito à região do Algarve (mais quatro que no último balanço), que como se sabe conta com casos ativos em Portimão, Silves, Faro, Albufeira e Loulé. Falta ainda confirmar a origem destes novos casos.

Apesar do aumento do número de casos, os internamentos cifram-se em 89, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos, que serão os casos mais graves. A esmagadora maioria dos pacientes está a recuperar com tratamento sintomático e isolamento em casa.

Destaque ainda, pela negativa, para a ocorrência da terceira morte no nosso país decorrente da COVID-19. No pólo oposto, são também três os pacientes oficialmente dados como curados.

Neste momento, a DGS aguarda resultado laboratorial de 488 indivíduos com suspeitas de infeção, mantendo 8091 contactos em vigilância. Desde janeiro, existiram 6061 casos suspeitos em todo o território, a grande maioria testados com resultado negativo.