COVID-19: 13956 infetados em Portugal, 260 no Algarve

Algarve soma mais nove casos que ontem.

A Direção Geral de Saúde (DGS), no seu balanço diário sobre o curso da COVID-19 em Portugal, divulgou a existência de 13956 casos de infeção registados até ao final do dia de ontem, quarta-feira, 8 de abril. Existem agora 205 recuperados no país.

As mortes resultantes desta nova doença também aumentaram – são agora 409. No Algarve, segundo a DGS, existem 260 casos de infeção pelo novo Coronavírus, mais nove que no último balanço.

Encontram-se em internamento hospitalar 1173 pacientes COVID-19, dos quais 241 em Unidades de Cuidados Intensivos.

A autoridade de saúde aguarda o resultado de 3801 testes laboratoriais, mantendo 24708 contactos em vigilância.