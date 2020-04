Costureiras de Loulé trabalham para equipar profissionais do CHUA

Centro Hospitalar fornece o tecido para a produção de perneiras e cogulas.

A Câmara Municipal de Loulé disponibilizou ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) os seus serviços de costura para a confeção de material de proteção de médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde e outros profissionais que trabalham para combater a pandemia do novo coronavírus na região.

Assim, neste momento de crise, as costureiras da autarquia deixaram de lado os fatos de Carnaval entre outros serviços normalmente realizados, para se dedicarem exclusivamente à confeção de perneiras e cogulas, uma peça de proteção da cabeça, ombros e região cervical, feita de material resistente, usada sobretudo por profissionais de saúde no tratamento de indivíduos afetados por doenças com risco elevado de propagação.

O tecido, do tipo TNT, foi fornecido pelo CHUA, enquanto que a Câmara de Loulé, para além da mão-de-obra, apoia esta produção com outro material necessário para criar as peças, como elásticos e velcros.

As três costureiras municipais irão disponibilizar os moldes dos artigos a outras costureiras voluntárias de vários pontos do concelho, tais como Alte, Benafim e Quarteira, que se prontificaram para participar neste projeto, o que permitirá alargar esta rede de produção e, consequentemente, o número de cogulas e perneiras produzidas.

Até ao momento já foram entregues ao CHUA 27 perneiras e, a partir de hoje, sexta-feira, 3 de abril, haverá capacidade para produzir cerca de 150 cogulas, artigos que serão determinantes para proteger quem trata de doentes infetados com covid-19.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, explica que o objetivo passa por, «desta forma, dar o nosso contributo para apoiar estas mulheres e homens que são os verdadeiros heróis nesta luta desigual contra um inimigo invisível do qual ainda se conhece muito pouco. São profissionais, mas acima de tudo seres humanos, que diariamente combatem esta pandemia, pondo em risco a sua própria vida para salvar as de outros».

Recorde-se que, numa altura em que o material de proteção, essencial para os profissionais de primeira linha, escasseia em todos o país face ao aumento de casos de infetados pelo novo coronavírus, a par desta iniciativa, «a Câmara tem desenvolvido e apoiado diversas ações para contornar o problema, tais como a produção de viseiras através do uso de impressoras 3D, ou a repartição do material disponível entre as juntas de freguesia e IPSS do concelho».