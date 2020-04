Costureiras de Castro Marim trabalham para proteger heróis hospitalares

Pandemia tem provocado movimento solidário por todo o país.

A vila raiana de Castro Marim não foi exceção e, incentivadas pelo Município, as costureiras do Atelier Medieval (curso da Universidade sénior do Tempo Livre), que por esta altura já estariam a braços com os trajes dos Dias Medievais, voluntariaram-se para costurar centenas de materiais de proteção para os profissionais da linha da frente do Hospital de Faro, nomeadamente equipamento específico para o serviço de infecciologia.

Até ao momento, Castro Marim conta com cerca de 15 costureiras voluntárias e estima-se que esta rede venha a aumentar, pelos contactos que a Câmara Municipal tem recebido. O movimento inclui também a confeção das máscaras comunitárias, com um modelo fornecido pelos serviços autárquicos.

«Os castromarinenses orgulham-se de poder contribuir para esta rede de solidariedade» e o município «apela aos que se quiserem juntar ao movimento para que contactem a autarquia via telefónica», através do 281 510 754.

A Câmara Municipal de Castro Marim está também a proceder à compra de mais tecido para disponibilizar a quem quiser confecionar a sua própria máscara.