Cortelha dá a conhecer os Manjares Serranos com folclore e medronho

Aldeia localizada na freguesia de Salir, concelho de Loulé, em pleno coração da Serra do Caldeirão, volta a receber, no próximo dia 3 de agosto, sábado, mais uma edição da festa dedicada à gastronomia serrana.

Os Manjares Serranos são uma tradição no primeiro sábado de Agosto, na Cortelha, e por lá os visitantes vão poder apreciar o jantarinho de grão, o galo guisado com batatas, o borrego com grão, javali estufado, papas de milho ou petiscos variados como a orelha de porco, o chouriço e o presunto caseiro, entre outras iguarias.

Além da gastronomia, o evento inclui também o Festival de Folclore da Serra do Caldeirão, que este ano conta com a participação de quatro ranchos folclóricos e etnográficos.

Para além do grupo anfitrião, o Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão – Cortelha, o evento vai dar a conhecer as danças e cantares de vários pontos do país, com a atuação do Rancho Etnográfico Danças e Cantares da Barra Cheia, do concelho da Moita, da Velha Guarda do Folclore da Nazaré e do Rancho Folclórico de Vinhó, do concelho de Gouveia.

Paralelamente, será possível aos visitantes degustar várias propostas de doçaria regional algarvia e claro, a típica aguardente de medronho. Não faltarão as tradicionais filhós lêvedas, feitas também no local, de acordo com a mestria e saber de antigamente.

Após o jantar haverá baile ao som do acordeão de Valter Cabrita e será ainda possível apreciar e adquirir peças artesanato aos artesãos do Caldeirão presentes na festa.

O evento decorrerá no renovado pavilhão do polidesportivo da Cortelha, um recinto cada vez mais preparado para acolher esta iniciativa da Associação dos Amigos da Cortelha, que conta «com a dedicação inigualável das gentes da terra, fator essencial para que, ao longo destes 19 anos consecutivos, os Manjares Serranos tenham conquistado um lugar de destaque no calendário gastronómico e folclórico da região».