Coronavírus: Loulé lança linha telefónica de Apoio Médico Escolar

Linha funciona com o apoio técnico do Algarve Biomedical Center.

A Câmara Municipal de Loulé criou a Linha Telefónica AME – Apoio Médico Escolar, acessível através do 707 027 070 (com o custo de uma chamada local), de forma a promover a confiança da comunidade escolar neste regresso às aulas em contexto pandémico.

Trata-se de uma linha que conta com o apoio técnico do ABC – Algarve Biomedical Center, que tem sido o principal parceiro da autarquia em matéria de saúde pública desde que surgiu o surto do novo Coronavírus, em março.

Irá funcionar todos os dias da semana, ininterruptamente das 7h00 às 00h00, com médicos disponíveis no período diurno para auxiliar a escola perante casos suspeitos ou mesmo positivos para a COVID-19, bem como em situações de dúvidas de conduta e atuação.

A equipa médica do ABC, sempre que necessário, entrará em contacto e discutirá a situação com as autoridades de saúde. No entanto, como sublinham os responsáveis municipais, «esta linha não pretende substituir a Linha SNS 24, mas sim fornecer uma resposta dirigida, enquadrada na Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa do Concelho de Loulé em tempos de pandemia COVID-19».

De referir que a Linha AME está igualmente à disposição das famílias dos alunos pelo que, sempre que necessário, os pais podem contactá-la, nomeadamente para dissipar eventuais dúvidas que surjam.

Recorde-se que, no âmbito da Estratégia traçada pela Câmara Municipal de Loulé para adaptar as escolas a esta nova realidade, foram reforçadas as medidas de higiene e limpeza em todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

Por outro lado, cada agrupamento de escolas foi apadrinhado por dois jovens médicos do ABC, que farão o acompanhamento in loco.