Coronavírus: Clubes algarvios com acesso a testes mais baratos

Parceria entre a AFA e o ABC.

A Associação de Futebol do Algarve (AF Algarve) e a Associação de Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (AD-ABC) assinaram na quinta-feira, dia 17 de setembro, um protocolo que tem como principal objetivo a implementação de medidas na região do Algarve para combate da COVID-19.

Assim, para além das sinergias iniciadas no âmbito da formação pedagógica e de apoio a temáticas e áreas relacionadas com a pandemia, todos os agentes desportivos filiados na AF Algarve terão, em caso de necessidade, acesso à realização de testes de diagnóstico por um valor bastante mais reduzido relativamente ao praticado no Sistema Nacional de Saúde.

«Este protocolo vai permitir aos clubes algarvios usarem uma capacidade instalada na região, através da AD-ABC, para que possam realizar testes ao novo Coronavírus. Desta forma, estamos a possibilitar aos filiados da AF Algarve que estes testes possam ser efetuados a custos controlados e, com isso, minimizar este eventual impacto, permitindo que continuem a desenvolver a sua atividade em segurança», refere Nuno Marques, presidente da Direção da AD-ABC.

O protocolo foi celebrado no auditório da Sede da AF Algarve e contou com as presenças de Reinaldo Teixeira e João Pedro Gomes, presidente e vice-presidente da direção da Associação, Carlos Roque Figueira e José Manuel Martins, vogais da direção deste organismo, e de Nuno Marques.