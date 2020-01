Cooperativa de Monchique informa sobre curso para operar tratores

Curso terá de ser realizado, pelos interessados, até fevereiro de 2021.

No próximo dia 17 de Janeiro, às 19h00, na Cooperativa Agrícola de Monchique, Largo do Pé da Cruz, em Monchique, será realizada uma Sessão de Informação sobre o curso de formação obrigatória «Conduzir e operar com o trator em segurança».

Serão prestados esclarecimentos sobre quem necessita de obter esta formação, quais os tipos de tratores que obrigam a realizar esta formação e onde pode ser obtida.

Os condutores de veículos agrícolas com carta de condução da categoria B que pretendam conduzir veículos agrícolas da categoria II, e com carta de condução das categorias C e/ou D que pretendam conduzir veículos agrícolas das categorias II e III, terão de realizar até fevereiro de 2021, com aproveitamento, a formação «Conduzir e operar com o trator em segurança», com duração de 35 horas.

É intenção da Cooperativa, em parceria com a entidade formadora Planeta Informático, «levar a efeito uma acção de formação desta natureza em Monchique, Aljezur ou noutro concelho onde se possa reunir um mínimo de 12 interessados».