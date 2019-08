Convívio Motard em São Brás vai decorrer «sempre em segurança»

São Brás de Alportel recebe já este fim de semana, de 9 a 11 de agosto, o 28º Convívio Motard do Motoclube São Brás de Alportel «Os Unidos da Estrada», no Parque da Fonte Férrea.

Nesta edição, a organização associa-se à Campanha de segurança rodoviária «2 Rodas a Motor, sempre em Segurança».

No âmbito do Contrato Local de Segurança de São Brás de Alportel, num desafio lançado pelo município sambrazense, com o apoio da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, o Motoclube «Os Unidos da Estrada» «aceitou com entusiasmo associar o seu Convívio Motard a este importante apelo de cuidados que os motociclistas devem ter quando circulam na estrada».

O evento realiza-se em plena natureza, na clareira que acolhe o Parque da Fonte Férrea, à beira da Estrada Nacional 2. Ao longo de três dias, são muitas as propostas de animação.

Já esta sexta-feira, o recinto abre às 17h00 e conta com as atuações das bandas «Mirrorball», «Hot Billy Road» e DJ Rodrigo.

No sábado, 10 de agosto, o recinto conta com uma exposição de motos, jogos e as atuações das bandas «Magnetic», «Six Irish Men», «T. Perry and the Bombers» e novamente o DJ Rodrigo.

No domingo há uma sardinhada e a despedida dos participantes com o tradicional banho de piscina.