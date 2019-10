Conselho Municipal de Turismo de Albufeira reuniu pela primeira vez

Autarquia reuniu pela primeira vez, no passado dia 8 de outubro, o seu Conselho Municipal de Turismo, órgão de coordenação, consulta, concertação e estudo a nível municipal, no domínio das políticas turísticas de âmbito concelhio.

O Conselho Municipal de Turismo abrange diversas entidades locais e regionais que lidam com esta área tão importante para o concelho de Albufeira.

Nesta primeira reunião do órgão, estiveram presentes representantes das mais variadas áreas, que fizeram o balanço de atividade dos nove meses de 2019 já decorridos, tendo sido discutidas várias questões relacionadas com as acessibilidades, os voos e a tipologia de turistas que procuram o destino.

Na agenda estiveram ainda a sazonalidade da região, a influência do Brexit no curto/médio prazo, a falência da Thomas Cook, entre outras matérias.

Neste aspeto particular, a questão da segurança, ligada fundamentalmente à animação noturna, foi dos aspetos mais focados. Foi sublinhada a necessidade de melhorar esta área, nomeadamente com o reforço do policiamento e o estabelecimento de regras mais apertadas pelo setor privado.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, espera «que este órgão possa servir para criar uma ponte de diálogo e concertação entre os atores públicos e privados ligados ao setor».

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que ouviu as diversas exposições que resultaram numa reunião de mais de 3 horas, «sublinhou a necessidade de se estabelecer um compromisso entre todos os setores no sentido de haver um trabalho conjunto que melhore o destino e a imagem de Albufeira».

O autarca vincou os diversos projetos que estão agendados, nomeadamente «a requalificação do Centro de Albufeira e da zona da Oura, o Plano de Drenagem de Albufeira que irá continuar a ser implementado, o investimento em diversas vias de comunicação e acessibilidades, bem como o reforço do investimento na recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos».

Ainda nesta área, José Carlos Rolo anunciou que a autarquia está a preparar «a elaboração de um Plano Estratégico para o Turismo, tendo apelado à colaboração dos diversos players presentes no Conselho, para que o documento se possa traduzir num instrumento ao serviço de todos».