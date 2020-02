Confraria do Atum de VRSA vai ser anfitriã das congéneres da região

A Confraria do Atum de Vila Real de Santo António (VRSA) realiza, este sábado, dia 29 de fevereiro, o VII Capítulo com entronização de novos membros. A cerimónia de boas-vindas tem lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de VRSA, às 10 horas.

Antes dos atos capitulares, a reunião contempla dois momentos públicos: uma receção no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, às 9h00, bem como um desfile das confrarias convidadas pelas ruas do Centro Histórico de VRSA, a partir das 9h40.

O cortejo dará a conhecer os tons amarelos e azuis fortes dos trajes da confraria vila-realense, cores que evocam as fardas tradicionais dos operários das muitas fábricas de conservas que existiram na cidade do Guadiana.

Este ano, é esperada a presença de mais de 50 confrarias nacionais e internacionais no certame, um número expressivo no contexto do Algarve e que assinala o crescimento e a relevância da confraria vila-realense.

A iniciativa contempla ainda um Encontro das Confrarias do Algarve com a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a partir das 17h30, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, iniciativa que conta também com a participação da Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA.

A Confraria do Atum tem como missão levar mais longe a história do atum e da indústria conserveira, episódios que marcaram gerações em VRSA e estão ainda hoje presentes em muitos dos pratos típicos da cidade ou nos hábitos alimentares dos vila-realenses.

Um dos grandes objetivos da atual direção da Confraria passa por alargar o seu âmbito nacional e internacional, aumentando a cooperação entre as localidades fronteiriças de Portugal e Espanha.

Os eventos contam com a colaboração da Câmara Municipal de VRSA e da Junta de Freguesia de VRSA.