Conceição de Faro tem um novo pavilhão polidesportivo

O presidente da Câmara Municipal de Faro Rogério Bacalhau e o presidente da União das Freguesias da Conceição e Estoi José Jerónimo, deram ontem, dia 17 de julho, um simbólico pontapé de saída no mais novo equipamento desportivo do concelho.

Trata-se do Polidesportivo da Conceição, obra que custou aos cofres do município 285748,68 euros e que acaba de ser inaugurada, satisfazendo assim os velhos e justos anseios da população da Conceição.

A cerimónia foi concorrida e contou, entre outros, com o pároco da Conceição, Frei Paulo Ferreira, que abençoou a infraestrutura, Custódio Moreno, diretor regional do IPDJ, que representou o governo e com os dirigentes e associados de diversas coletividades da Freguesia.

O recinto é de resina acrílica com marcação das linhas de jogo, destinadas a futebol de salão, andebol, voleibol e basquetebol – havendo a possibilidade de integrar outras ainda que venham a ser consideradas no âmbito do projeto desportivo municipal.

À noite, a iluminação é assegurada por projetores LED que estão colocados em quatro postes com 8 metros de altura, com potência e direcionamento compatíveis com os eventos desportivos a realizar.

O complexo conta com um edifício que alberga os balneários, dividido em cinco áreas distintas – duas destinadas às equipas/atletas envolvidas/os no jogo/treino, uma outra para as equipas de arbitragem, uma instalação sanitária de uso público preparada para pessoas com mobilidade condicionada e, ainda, uma zona específica para arrecadação e arrumos.

Para o Município, esta inauguração é uma excelente notícia, pois constitui mais uma solução que permite a prática desportiva em condições de conforto e segurança.

Por outro lado, o novo polidesportivo insere-se numa estratégia assumida neste mandato, de procurar fixar e atrair mais população jovem ao nosso concelho e, muito em particular, às designadas freguesias rurais de Faro.