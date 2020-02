Conceição Cabrita conhece soluções de dessalinização em Espanha

A presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, encontra-se a participar numa visita de trabalho, organizada pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, com o objetivo de conhecer um conjunto de soluções alternativas, já utilizadas na vizinha Espanha, para tratar ou produzir água.

A iniciativa acontece num momento em que a região do Algarve atravessa um período de seca «severa» e «extrema» e onde soluções como a construção de uma nova barragem, a implementação de uma central de dessalinização ou a reutilização das águas residuais estão em cima da mesa.

Na comunidade autónoma de Valência, a autarca irá visitar um centro tecnológico em Denia e duas estações de dessalinização: uma em Racons e outra em La Marina Baja, ambas na província de Alicante.

O programa reserva também uma visita a duas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR): uma em La Gavia (Madrid) e outra em Ávila, localidade da comunidade autónoma de Castela e Leão.

Recorde-se que esta última instalação é caracterizada como estando no topo do desenvolvimento tecnológico do tratamento e reaproveitamento de água, tendo capacidade de tratar a água com uma qualidade final superior.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «num momento em que se debatem e tomam medidas para fazer face aos efeitos das alterações climáticas, é necessário colocar todas as soluções em cima da mesa para assim ponderar, de forma esclarecida, os prós e contras, os custos, bem como o impacte ambiental de cada uma destas alternativas de produção de água potável».

Além de Vila Real de Santo António, participam, nesta visita a Espanha, autarcas das Câmaras Municipais de Olhão, Loulé, Faro, Albufeira, Lagoa, Alcoutim, Castro Marim e Monchique.