Comunidade migrante de Armação de Pêra sensibilizada para a COVID-19

Foi distribuído material em diversas línguas asiáticas.

Uma delegação liderada pelo Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, recentemente nomeado pelo primeiro-Ministro António Costa para coordenação da resposta à pandemia por COVID-19 na região do Algarve, e pela secretária de Estado para a Integração e Migrações, Cláudia Pereira, visitou na quinta-feira, dia 16 de abril, a Zona de Apoio à População (ZAP) de Armação de Pêra.

Esta visita, que foi acompanhada pela presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, e por outras entidades, entre as quais a Proteção Civil Distrital, representada pelo comandante Vaz Pinto, e pela Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões, teve como principal objetivo sensibilizar a comunidade indiana e nepalesa residente nesta freguesia para as boas práticas na prevenção e proteção face à pandemia, tendo sido distribuídos, junto de representantes das referidas comunidades, kits informativos sobre a COVID-19 e os apoios disponibilizados, em quatro línguas asiáticas.

A ZAP de Armação de Pêra já se encontra ativa e destina-se à utilização por parte da comunidade indiana e nepalesa em caso de necessidade.

Tem uma capacidade de 80 camas e servirá para o isolamento de casos positivos ou de um número elevado de suspeitos. É um espaço autónomo, onde se pode cozinhar, circular e interagir. A alimentação é fornecida pela Cruz Vermelha de Silves e Albufeira, sob a orientação da Embaixada da Índia.