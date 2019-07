Comissário Europeu em Portimão para «Diálogo com os Cidadãos»

Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, vai participar a 1 de agosto, quinta-feira, no debate «Diálogo com os Cidadãos – Juntos protegemos melhor», que terá lugar a partir das 18h30 na Zona Ribeirinha de Portimão, junto ao Museu.

O encontro, de participação livre, contará com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e do Comandante e Coordenador Municipal de Proteção Civil, Richard Marques.

No dia seguinte, 2 de agosto, Christos Stylianides vai inteirar-se da realidade da Proteção Civil de Portimão, ficando a saber quais as metodologias e projetos locais, com destaque para a implementação dos programas «Aldeia Segura» e «Pessoas Seguras», que englobam sete aglomerados populacionais referenciados como áreas de risco face ao perigo de incêndio rural.

Também será informado sobre as ações de prevenção e meios de combate no âmbito da defesa da floresta contra incêndios e a bem sucedida experiência da Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), que no início de agosto de 2018 funcionou no Portimão Arena, assegurando 411 dormidas e 845 refeições às 246 pessoas acolhidas ao longo do período em que decorreu o combate ao violento incêndio de há quase um ano na Serra de Monchique.

Ainda neste âmbito, de 2 a 11 de agosto, vai estar patente no centro comercial Aqua Portimão o pavilhão de realidade virtual #EUSavesLives, que durante aquele período pode ser frequentado a partir das 18h00, com entrada gratuita.

Os visitantes têm a possibilidade de participar no teste «Como reagir em caso de emergência» e saber pormenores sobre as missões globais de ajuda humanitária da União Europeia.

Este roadshow, que já percorreu cidades como Viena, Nápoles, Nicósia, Estocolmo, Copenhaga, Essen e Lyon, vai ser inaugurado às 18h30 do dia 2 de agosto, seguindo-se uma discussão interativa em que participarão os comissários europeus Christos Stylianides e Carlos Moedas, o ministro Eduardo Cabrita, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, e o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George.