Coliformes fecais causam proibição de bivalves na Ria Formosa

Os viveiristas da Ria Formosa estão de novo impedidos de apanhar bivalves em três zonas em Olhão.

Ao longo dos últimos anos, o mariscadores da Ria Formosa têm enfrentado períodos de interdição total ou parcial da apanha de bivalves, decretada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a qual é total no zona Olhão 3 desde março.

A interdição em causa resulta da contaminação das águas por coliformes fecais, aspecto que tem conduzido viveiristas e associações ambientais a assinalar que a poluição se devem aos despejos ilegais e não controlados que saem directamente da cidade para a Ria Formosa, em diversos pontos, entre os quais o designado Cais T.

Os deputados do PSD Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos vão solicitar em questão dirigida ao Ministério do Ambiente «que seja suspensa a cobrança das taxas de licença dos viveiristas afetados, as quais nalguns casos são superiores a bem mais de 1000 euros por ano, e que, de uma vez por todas, se conduza uma investigação independente para apurar as causas destes focos de poluição e obrigar os responsáveis a eliminá-los».

Cristóvão Norte afirma que «não é compreensível que não se apurem responsabilidades, menos ainda que se cometa a injustiça de cobrar a pessoas que estão impedidas de trabalhar e ficar sem o seu ganha-pão. Há anos que há queixas, eu mesmo já lhes dei eco em momentos anteriores, mas nada se tem feito. É um pesadelo para estas pessoas e a condescendência só pode levar a destruir a economia da Ria Formosa e o seu potencial produtivo».