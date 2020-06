Com a assinatura «De novo consigo», os colaboradores são rostos da nova campanha institucional do centro comercial MAR Shopping Algarve.

Sónia, Fábio, Alfredo, Miguel, Pavel, Richar, Emília, Mbarek e Natalyia. São nomes e, assim isolados, não dizem muito. No entanto, por trás de cada um deles, há uma pessoa, com a sua própria história, opinião, visão do mundo. O que têm em comum?

Na história de cada um deles existe o MAR Shopping Algarve, o seu local de trabalho, para alguns, desde a inauguração.

Porque, sem eles e outros colaboradores, o centro comercial de Loulé não poderia ter reaberto as portas no dia 1 de junho, e porque quem dá as primeiras boas- vindas aos clientes. São ainda quem transmite aos visitantes a confiança para voltar.

Assim, os espaços da Ingka Centres convidaram os colaboradores a dar a cara pela campanha emocional que tem por lemas «De novo consigo», na «nossa casa».

Sónia Tavira é um dos rostos da campanha e aceitou partilhar o seu testemunho.

Colaboradora da equipa de segurança, trabalha no MAR Shopping Algarve há quase um ano.

Apesar de ser uma carreira recente, o seu papel foi essencial durante a realidade que se viveu ao longo dos últimos meses.

«Dei o meu máximo para ajudar as pessoas a cumprirem as regras de segurança e higiene, sobretudo usarem corretamente a máscara. Também faz parte do meu trabalho», refere, sublinhando como continuou sempre de serviço, mesmo antes da reabertura oficial dos centros comerciais.

«Foi muito importante que os serviços essenciais se mantivessem a funcionar».

Além do marcante desafio dos últimos meses, Sónia refere que foi interessante participar em simulacros que preparam a equipa para situações fora do normal.

«Percebemos melhor a reação que temos perante situações de crise», conta.

Com esta campanha, família e amigos «estão muito orgulhosos de me verem nos cartazes».

Reconhecendo como as equipas de segurança e limpeza são essenciais ao funcionamento das instalações, Sónia acrescenta que foi importante o MAR Shopping fazer este reconhecimento, «porque também ajuda a mostrar aos clientes que podem voltar em segurança».

Esta nova campanha institucional do MAR Shopping Algarve viverá nas redes sociais, nos suportes internos (Corporate TV, cartazes e mupis), assim como no exterior, em redes de outdoors, mupis e táxis, complementando a campanha de reabertura lançada no início do mês e que tem como assinatura «De novo consigo».

O claim é realçado pela versão em inglês «Open as Unusual».

«De novo consigo» a saborear o prato preferido, a viver as novas tendências e a visitar os centros comerciais de eleição, mas como se fosse a primeira vez.

Depois de um confinamento de mais de dois meses para prevenir a propagação da COVID-19, «todas as experiências que nos pareciam naturais e que dávamos por garantidas serão agora vividas com outra intensidade». É esta a mensagem que o MAR Shopping Algarve quer com a campanha.

A Ingka Centres, que integra o Grupo Ingka, acumula mais de 40 anos de experiência na gestão de centros comerciais. Atualmente, trabalha com 1600 marcas no seu portfólio em 44 localizações e está presente em 14 países.

A Ingka Centres acolhe e serve mais de 480 milhões de visitantes todos os anos, nos seus centros ancorados pela loja IKEA. Criados a partir de um trabalho conjunto com as comunidades locais, todos os projetos da Ingka Centres contam também com o envolvimento dos seus lojistas e parceiros, para garantir que resultam em espaços de encontro com significado emocional, que acrescentam valor e contribuem para a construção de ligações sociais.