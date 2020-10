Clube Natação de Faro retoma atividade com três turmas

É um recomeço «modesto mas sustentado».

O Clube Natação de Faro (CNFA) anunciou, «com grande satisfação» a retoma da sua atividade neste mês de outubro, «não obstante as condicionantes da COVID-19».

Assim, apesar da adversidade, a Época desportiva 2020/2021 iniciou ontem, quinta-feira, dia 1 de outubro, com três turmas, «que refletem um recomeço modesto mas sustentado da atividade de natação deste clube».

As aulas têm lugar às terças e quintas, entre as 17h00 e as 21h00, nas Piscinas Municipais de Faro. As primeiras duas turmas destinam-se a crianças e jovens (cadetes e infantis) e a terceira turma a jovens e adultos (absolutos), treinadas pelo técnico João Jacinto, que, segundo o CNFA, «abraçou este projeto com total dedicação».

Recorde-se que o Clube Natação de Faro foi criado em 2004 para o desenvolvimento da

prática da natação no concelho de Faro, sendo o único que desenvolve esta atividade de

forma exclusiva. A direção salienta que tem sido fundamental neste recomeço o apoio de sócios fundadores, antigos membros dos órgãos sociais, Câmara Municipal de Faro e empresas parceiras, nomeadamente Ideias Frescas, MSCar e Guerreiros Seguros.

Os responsáveis do CNFA endereçaram «a todos aqueles que nos têm apoiado e incentivado, principalmente nos momentos mais difíceis, o nosso muito obrigado».