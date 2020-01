Clube Hípico de Loulé e TUALLE cantam as Janeiras pela cidade

Os elementos do Clube Hípico de Loulé e da TUALLE – Tuna Universitária Afonsina de Loulé serão recebidos pelo autarca Vítor Aleixo para cantar as Janeiras, num momento de convívio, desejando à população um bom Ano Novo, naquela que é uma das tradições ligadas ao Dia de Reis, amanhã, sábado, dia 4 de janeiro, às 19h30, em frente aos Paços do Concelho de Loulé.

À semelhança do que acontece um pouco por todo o Algarve, do litoral ao interior, neste início de noite irão ecoar vozes que, aquecidas pela fé e pelo prazer do convívio e do desafio artístico de manter e renovar a tradição, entoarão versos em que celebram a rota para Belém, o canto do Presépio, os cantares do Ano Bom e os cânticos de Reis (Magos).

Os dois grupos seguirão depois pelas artérias da cidade, levando os cantares das Janeiras às ruas, estabelecimentos comerciais e casas particulares da cidade de Loulé, cumprindo, desta forma, uma tradição fortemente enraizada da Noite de Reis.