Apesar da Terapia da Fala ser ainda uma especialidade muito relacionada com o acompanhamento de crianças com dificuldades articulatórias, de leitura ou de escrita, a verdade é que o seu âmbito é muito mais abrangente.

Sem dúvida que os terapeutas da fala detetam e corrigem as chamadas Dificuldades Específicas de Aprendizagem da Leitra e da Escrita (DEA_LA) como a dislexia, a disgrafia ou a disortografia, mas a sua intervenção é também determinante nas dificuldades articulatórias, de deglutição ou mastigação e até respiratórias.

Desta forma, o terapeuta da fala atua igualmente em condições adquiridas na idade adulta, como as disartrias, afasias, disfagias ou problemas de voz como a rouquidão ou a afonia.

«Quando decidimos oferecer este rastreio, pensámos que se enquadrava bem com o início do ano escolar, ou seja, dirigido para a deteção precoce das DAE_LE e dos problemas de voz dos professores», explica o gabinete de comunicação do Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA).

Mas na verdade, este é um rastreio dirigido a todas as idades, a todos os profissionais, a todas as pessoas que apresentem alterações ao nível da comunicação, linguagem, fala, voz ou deglutição.

O rastreio realiza-se na sexta-feira, dia 20 de setembro, entre as 14 e as 20 horas, tem a duração aproximada de meia hora, sendo obrigatória a inscrição através do site do Grupo HPA Saúde.

A Clínica Particular de Vilamoura situa-se na Rua das Amoreiras, nº 1, no mesmo edifício da Farmácia Silva e junto às bombas de combustível da Galp.