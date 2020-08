«Ciência trocada por miúdos» em novo número da revista «UAlgoritmo»

Revista da UAlg quer «levar o conhecimento a todos».

O segundo número da revista «UAlgoritmo – Ciência trocada por miúdos» foi lançado no passado dia 29 de julho, quarta-feira. A iniciativa decorreu online e contou com várias dezenas de participantes, incluindo autores, revisores, docentes da Universidade do Algarve e docentes do Ensino Secundário.

Esta revista pretende «levar o conhecimento a todos, da forma mais acessível». Com o intuito de comunicar ciência de uma forma clara para o público em geral, os textos publicados foram analisados e revistos por estudantes do ensino secundário de escolas da região do Algarve.

A maior aproximação entre a UAlg e as escolas da região foi também um dos principais pontos abordados na reunião do Conselho Consultivo da Oferta Formativa da UAlg, que antecedeu o lançamento da revista, tendo contado com a participação de vários diretores de Agrupamentos de Escolas, com uma representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e um representante da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

A apresentação foi feita pelo vice-reitor da UAlg, Saúl de Jesus, e pelo editor da revista, José Bragança. A revista está disponível online, aqui.