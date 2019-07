Cidadão canadiano caiu de arriba na Praia da Afurada em Lagoa

A Autoridade Marítima Nacional recebeu um alerta no domingo, dia 30 de junho, cerca das 14h35, via 112, reportando a queda de um indivíduo de uma arriba na Praia da Afurada, a nascente da Praia dos Caneiros, Lagoa, uma praia sem acesso por terra.

​O Capitão do Porto e Comando-local da Polícia Marítima de Portimão mobilizou de imediato uma embarcação, e respetiva tripulação, da Estação Salva-vidas de Ferragudo e o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão por terra.

Chegados ao local, às 14h50, os elementos da Estação Salva-vidas de Ferragudo iniciaram a imobilização do indivíduo, juntamente com os nadadores-salvadores da praia que se situa próximo desta e que, de canoa, se deslocaram para o local prestando os primeiros socorros.

Posteriormente, o homem foi resgatado para a Estação Salva-vidas de Ferragudo, onde aguardava uma ambulância que o transportou para uma unidade hospitalar, cerca das 15h10.

A vítima estava consciente mas apresentava vários traumas no corpo e nos membros.

O homem, de 40 anos de idade, tinha descido a arriba com cerca de 30 metros juntamente com a mulher e, já durante a subida, a arriba cedeu tendo o homem caído de uma altura de cerca de 20 metros. O alerta foi dado pela mulher que, ao chegar ao topo da arriba, se deslocou à praia ao lado e alertou as autoridades.

A Autoridade Marítima relembra que as arribas são, por norma, instáveis e apresentam risco para as pessoas que se aproximam das mesmas, pelo que alerta uma vez mais a população para o cuidado a ter junto das arribas, evitando passeios no topo ou junto à base das mesmas.