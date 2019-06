Chumbadas propostas do PS para regular e criar espaços verdes em Faro

Vereadores socialistas Miguel Costa, Carlos Gordinho, Cristina Grilo e Aquiles Marreiros lamentam chumbo de dois novos regulamentos por parte do executivo de Rogério Bacalhau.

Na qualidade de «cidadãos farenses muito preocupados com a insuficiência dos espaços verdes no concelho Faro e, também, como políticos conscientes e empenhados em contribuir para as soluções», os vereadores do Partido Socialista levaram a deliberação camarária, no dia 17 de junho, propostas para a criação de dois regulamentos municipais.

O objetivo é regular o planeamento e ordenamento estratégicos dos espaços verdes no concelho de Faro, bem como a sua gestão e manutenção, segundo informam os vereadores Miguel Costa, Carlos Gordinho, Cristina Grilo e Aquiles Marreiros, em nota enviada à redação do «barlavento».

Assim, os vereadores apresentaram uma proposta para o Regulamento Municipal – Plano de Estrutura Verde de Faro e para o Regulamento Municipal de Espaços Verdes, Parques e Áreas de Conservação da Natureza e da Biodiversidade de Faro.

O executivo do PSD-CDS, liderado por Rogério Bacalhau, contudo, reprovou as referidas propostas, não acompanhando o proposto pelos vereadores do PS.

Jardim da Alameda, Faro.

O «bom planeamento e ordenamento do território e a boa gestão e manutenção dos espaços públicos, onde se incluem os espaços verdes», têm sido uma das bandeiras dos vereadores do PS na Câmara Municipal de Faro, «com recorrentes intervenções nas reuniões de Câmara, ao longo do seu mandato, não se conformando com a inércia da maioria no executivo que não se assume como motor de uma mudança de paradigma na gestão do espaço público na capital da região».

Os vereadores do PS lembram que o concelho de Faro oferece aos cidadãos, residentes e visitantes, um reduzido espaço verde público.

O único jardim público construído em Faro, é o centenário Jardim da Alameda João de Deus, existindo, também, a envelhecida Mata do Liceu, que não tem escala face à dimensão do respetivo território.

Os espaços verdes no concelho de Faro, na opinião da vereação socialista, «não têm tido, de uma forma geral, o adequado tratamento ao nível da sua criação/implantação e/ou ao nível da sua gestão e manutenção, não satisfazendo as necessidades das populações e as atuais exigências ambientais na prossecução de um desenvolvimento sustentável».

Por outro lado, os vereadores do PS lembram que «os espaços verdes têm relevante importância no combate às alterações climáticas e uma relevante importância no ordenamento do território».

Os vereadores do PS na Câmara Municipal de Faro não se conformam «com a inércia da maioria no executivo que não se assume como motor de uma mudança de paradigma na gestão do espaço público na capital da região».

É «imperioso que o seu planeamento no território se efetue de forma adequada, integrada e harmonizada com os espaços envolventes. Temos que pensar na criação de espaços verdes com dimensão à escala do concelho, que efetuem a transição das zonas urbanas para as zonas rurais, e que recuperem e valorizem, em termos paisagísticos e ambientais, as linhas de água mais importantes».

Para a vereação socialista, é «fundamental estabelecer um conjunto de regras e normativos que promovam e sistematizem as intervenções da autarquia no planeamento, implantação, gestão e manutenção dos espaços verdes; garantam a preservação e fruição dos espaços verdes por todos os cidadãos, zelando-se pela sua proteção e conservação».