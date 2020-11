CHUA procura dois médicos especialistas em Medicina do Trabalho

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve está a recrutar dois Assistentes da Carreira Médica com a especialidade de Medicina do Trabalho.

Os candidatos devem possuir o grau de especialista em Medicina do Trabalho e estar inscritos na Ordem dos Médicos, tendo a situação perante a mesma devidamente regularizada.

As candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento do formulário disponível na página eletrónica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E., aqui, devendo o mesmo ser remetido por e-mail.

O formulário deverá ser acompanhado de um exemplar do Curriculum Vitae, datado e assinado, no qual deverá constar, de uma forma expressa e inequívoca, a experiência profissional do candidato, bem como de um documento comprovativo do grau de especialista em Medicina do Trabalho e um da inscrição válida na Ordem dos Médicos.

O concurso encontra-se aberto pelo prazo de três dias úteis, a contar do dia seguinte à data de publicação do anúncio, que foi efetuada no dia 5 de novembro.

Toda a informação específica referente ao recrutamento encontra-se disponível aqui.