CHUA procura Assistentes Técnicos para os Serviços Financeiros

Concurso está aberto durante três dias úteis.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) procedeu à abertura de um procedimento concursal, com vista ao recrutamento de Assistentes Técnicos para os Serviços Financeiros.

Os candidatos devem cumprir os requisitos obrigatórios de candidatura: idade mínima de 18 anos, habilitações literários ao nível do 12º ano de escolaridade (ou curso com equivalência atribuída), conhecimentos em contabilidade financeira ou pública e conhecimento em folha de cálculo Excel.

Os interessados deverão apresentar as respetivas candidaturas mediante entrega de Curriculum Vitae (modelo Euro-Pass) atualizado e do Formulário Geral de Candidatura, disponível aqui. Devem ser anexados vários documentos: fotocópia do comprovativo de habilitações literárias, fotocópia dos certificados da formação profissional referida no Curriculum, e fotocópia de certificados ou declarações da experiência profissional mencionada.

A documentação pode ser enviada por correio registado, com aviso de receção, para a morada: Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro. Existe também a hipótese de entregar a candidatura em formato PDF, por e-mail. O assunto da mensagem deverá ser «Procedimento Concursal Simplificado para recrutamento de A.T. – Serviços Financeiros».

O concurso encontra-se aberto pelo prazo de três dias uteis, a contar do dia seguinte à data de publicação do anúncio, que foi efetuada a 29 de outubro.

Toda a informação específica referente ao procedimento concursal encontra-se disponível aqui.